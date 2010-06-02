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Вячеслав Глеб: Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы порадовать белорусских болельщиков

02 июня 2010 13:38
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Вечером 2 июня на стадионе «Динамо» сборная Беларуси проведет товарищеский поединок с командой Швеции.

Для подопечных Бернда Штанге это будет уже третий матч подряд. По-прежнему в рядах белорусской дружины нет лидеров – Александра Глеба, Тимофея Калачева, Александра Кульчия. Зато присоединились к команде  прилетевший из Китая Вячеслав Глеб и два игрока «молодежки» Егор Филипенко и Михаил Сиваков. Так что укрепившие состав белорусы не без оснований рассчитывают впервые в истории обыграть высококлассных скандинавов.

Вячеслав Глеб, нападающий сборной Беларуси по футболу:
– Хочу пригласить всех на этот матч. Думаю, будет захватывающее зрелище, ну, а мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вас порадовать.

Сегодня, помимо белорусов и шведов, товарищеские матчи проведут еще 14 команд, среди них и пятикратные чемпионы мира – подопечные Дунги отправились в Зимбабве.

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