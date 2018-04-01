«Вы – будущее нашего хоккея». Президент Беларуси поздравил команду «Грифоны» с победой в турнире «Олимпийские надежды»

Новости Беларуси. Команда «Грифоны» победила в хоккейном турнире «Олимпийские надежды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В решающем матче 3-го тура соревнований минская команда одолела другую ледовую дружину столицы «Медведь» со счетом 7:2. После завершения матча состоялась торжественная церемония закрытия, в которой принял участие Президент Беларуси. Глава государства тепло поприветствовал всех участников и отметил важность подобных соревнований.

Юношеский турнир «Олимпийские надежды» проходит впервые. Сегодня, 1 апреля, в «Чижовка-Арене» состоялось два финальных поединка соревнований. Первыми клюшки скрестили хоккейные команды «Мираж» и «Олимп». Контактная и зрелищная игра была в каждом периоде. Трибуны не утихали. Итоговый счет первой игры – 3:6 в пользу «Олимпа». Ребята, которым сегодня по 13-14 лет, показали настоящий борцовский характер. То что у детско-юношеского спорта Беларуси действительно большее будущее, подтвердила и вторая игра команд «Грифоны» и «Медведь».

Накануне ледовые дружины встречались в финале «Золотой шайбы». Победа была на стороне «Медведей». «Грифоны» сегодня старались отыграться изо всех сил. Желание и спортивная злость были настолько велики, что «Грифоны» с первых минут перехватили инициативу у соперника, и два периода игра была у ворот «Медведя», шайбы – там же. «Медвежатам» удалось размочить счет только за 8 минут до окончания третьего периода. И даже забросить еще одну шайбу. Но «Грифоны» до этого забросили недосягаемо больше. Итоговый счет – 7:2. Победные трофеи призерам вручал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы – те росточки, которые произошли от тех зерен, которые были посеяны десяток-полтора десятка лет тому назад. Вы – будущее нашего хоккея. Вы достойно сражались с грандами нашего хоккея, которых представляли минчане – две минские команды. И у них, у «Грифонов», которые проиграли финал «Золотой шайбы», была возможность взять реванш за то поражение. И они это сделали сегодня очень достойно. Ребята, вы – обе команды – в финале показали самую зрелую взрослую игру. Глядя на вас, я подумал: наверное, скоро мы будем бороться в финале взрослого Чемпионата мира. А может быть, будем и побеждать, как когда-то было при этих ребятах, которые стоят рядом со мной. После них – пропасть. Вы – наша надежда.