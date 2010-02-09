Второй сезон подряд минское «Динамо» пролетает мимо плей-офф КХЛ

Сложная арифметика финишных раскладов поддерживала надежду, но, конечно, не убеждала: а на неделе два матча протестировали нашу веру на прочность, и не оставили от нее камня на камне.

Поединок в Риге сложно объяснить, применив к нему формальную логику. Тут она не работает, ибо согласно ей выиграть матч должны были минчане. Что не сработало из замыслов Александра Андриевского, не скажет никто, даже он сам: просто в нужные моменты минчане не забили нужные голы, хотя возможность такая у них имелась. Ну и ошибки.

Их использованию был посвящен сценарий Юлиуса Шуплера. Пока гости шли в атаку, подгоняемые необходимостью, во что бы то ни стало побеждать, хозяева упорно караулили недочеты в их действиях. В итоге к концу второго периода все вопросы были сняты. На шайбу Джэффа Платта рижане ответили пятью своими. Злым гением белорусов в этом поединке стал Александр Ниживий, оформивший хет-трик. Кроме того, ворота Андрея Мезина поражали Марцел Хосса и Микелис Редлих – 5:1.

Был еще третий период, который ничего не изменил, только поднял наш моральный дух. Дмитрий Мелешко, Сергей Варламов и Олег Антоненко заставили вновь верить в команду. Впрочем, теперь уже в проекции на следующий сезон, ибо поражение 4:5 практически исключило «Динамо» из числа претендентов на место в плей-офф.

После матча рижские коллеги по нашей просьбе пообщались с капитаном минчан Вилле Пелтоненом:

Корреспондент рижского ТВ:

– Можете прокомментировать матч?

Вилле Пелтонен, капитан ХК «Динамо» (Минск):

– Особо нечего комментировать. Плохо сыграли второй период. Можем винить в этом только самих себя.

Корреспондент рижского ТВ:

– Ходили слухи, что вы можете перейти в московский ЦСКА. Это правда?

Вилле Пелтонен, капитан ХК «Динамо» (Минск):

– Ко мне лично по поводу трансфера никто не обращался. Знаю про эту ситуацию не больше вас.

Корреспондент рижского ТВ:

– Вы продолжаете биться за место в плей-офф КХЛ. Какова атмосфера в команде, насколько вам тяжело? Вы продолжаете верить?

Вилле Пелтонен, капитан ХК «Динамо» (Минск):

– Положение очень сложное. Этот матч многое расставил на свои места. Но пока есть хотя бы математические шансы, мы будем бороться.

Шансы эти были таковы. Если «Динамо» в среду проигрывало дома «Торпедо», а рижане, в свою очередь, побеждали «Витязь», то сезон минчан можно было считать завершенным. Но если исход поединка в столице Латвии сомнений не вызывал, то уж на викторию на «Минск-Арене» мы могли рассчитывать. Однако вновь сценарий поединка пошел наперекор теории вероятности и логике игры.

Александр Андриевский, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

– Скажите, вам сегодняшняя игра «Динамо» понравилась? Как вы думаете, мы переиграли сегодня соперника по игре? А в последней игре дома с Челябинском, как вы думаете, переиграли? Магнитку мы переигрывали, или нет? То есть, вам игра не нравится что ли?!? Игра и результат, как мне кажется, это две большие разницы.

Дважды в поединке разгоралась надежда в сердцах минских болельщиков: после того, как Ярослав Чуприс открывал счет, и затем, когда в начале заключительной трети Джэфф Платт его сравнял. Но торпедовцам в решающих моментах откровенно везло, а иногда и хозяева допускали детские ошибки.

Матч также омрачили многочисленные драки и удаления, и травма нашего олимпионика Александра Боровкова. Как сообщили нам в пресс-службе «Динамо», повреждение плеча центрфорварда оказалось довольно серьезным. Вполне возможно, что теперь он пропустит Олимпиаду. Ну и ближайшие матчи «Динамо», которые, с другой стороны, уже ничего не решают.

Олег Антоненко, нападающий ХК «Динамо» (Минск):

– Решающая игра была в Риге, которую мы отдали сами, из-за своих нелепых ошибок. И это сейчас наказывается. Сейчас такие игры, которые надо играть строго, дисциплинированно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, потому что так нельзя играть. Имея преимущество, и по броскам, и территориальное, из-за детских ошибок пропускаем голы. Это никуда не годится.

Еще Олег Антоненко пообещал, что в оставшихся матчах «Динамо» будет биться несмотря ни на что – на кону честь команды. 5 февраля, в поединке с ЦСКА появилась возможность проверить эти слова, и к чести ветерана, он не обманул. В первом периоде именно Антоненко открыл счет, мощно, с кистей выстрелив от синей линии. Помогло белорусу и то, что обзор Константину Барулину был начисто закрыт. Во втором периоде, однако, Яков Рылов в большинстве равенство восстановил. Похожим способом – бросив от синей линии.

Во втором периоде фактор Антоненко сработал еще раз. Но сперва армейцы вышли вперед. Денис Паршин с легкостью необыкновенной ушел от Кулакова и Антонова и буквально расстрелял Мезина. Но вскоре Мишарин сыграл за Барулина и накрыл шайбу на пятаке руками: вердикт судей был неумолим – буллит. Вот тут и пригодилось динамовцам еще раз мастерство Олега Антоненко – 2:2 за пять минут до конца.

Однако от ошибок в обороне ветеран своих партнеров уберечь не может. Очередная обернулась шайбой Сергея Розина. Отметим, что вторично прокол допустило первое звено минчан.

На этом еще не все было кончено – Никос Димитракос поразил пустые ворота. «Динамо» вновь билось, вновь играло неплохо, и вновь уступило – 2:4.

В целом, неделя после матча звезд прошла в Лиге спокойно, без эксцессов. Атмосферу ожидания Олимпиады нарушали лишь конфликт главного тренера российской сборной Вячеслава Быкова с защитником СКА Сергеем Зубовым, не пожелавшим числиться среди запасных на Ванкувер, да очередной виток невыплат гонораров игрокам «Лады», вновь угрожавшим работодателям забастовкой.

Однако, повторимся, в целом семидневка протекала в штатном режиме. Тот же «Салават Юлаев» перед командировкой своего главкома на Олимпиаду укрепил положение на вершине турнирной таблицы, доведя серию побед до семи матчей кряду. Пострадал от рук уфимцев и «Авангард» – 3:1. Одну из шайб при этом забросил наш Константин Кольцов, что накануне его вызова в сборную Беларуси поднимает настроение и нам, и самому игроку.

А вот Алексей Угаров на этой неделе радовал меньше, чем на прошлой. Белорусу за семь дней отличиться так и не удалось. Что, впрочем, совпало с общекомандным спадом МВД, проигравшего трижды кряду, в том числе и подмосковному «Атланту». Решающий вклад в победу «белых медведей» сделал снайпер Сергей Мозякин – две шайбы из двух. 2:0.

Белорусскую тему закрываем поздравлениями Алексею Калюжному с дублем. Именно удачные действия нашего нападающего помогли московскому «Динамо» одолеть земляков из ЦСКА. Первую шайбу в ворота Константина Барулина он отправил под занавес первого периода, сравняв счет классным дальним броском. Потом Калюжный еще раз восстановил равенство, уже в начале заключительной трети. На этот раз он был самым расторопным на пятаке. Для белоруса эти шайбы были 10 и 11 в сезоне. Победу же динамовцам принес точный бросок Ивана Непряева – 3:2.

Плей-офф все ближе, хоть и не к Минску, и на неделе состоялись две его своеобразные репетиции: встречались команды, которые с большой степенью вероятности составят пары в 1/8 финала.

«Локомотив» и «Спартак». Золотая середина турнирной таблицы Западной конференции. Вторую встречу команд в сезоне, как и первую, сентябрьскую, вновь выиграли москвичи, подкинув главкому железнодорожников Кари Хейкилля материал для размышлений. Как обычно, солировали в составе «Спартака» словаки: Штефан Ружичка и Иван Баранка принесли викторию столичной команде – 3:1.

Ждем в первом раунде плей-офф и уральскую битву: «Магнитка» против «Трактора». Видимо, это противостояние не несет в себе особой интриги, все же магнитогорский фаворит челябинского аутсайдера побеждать должен, о чем свидетельствует и статистика сезона – все четыре встречи «стальные лисы» выиграли, в том числе и последнюю – 5:2. Но в данном случае могут сыграть свою роль именно региональные распри, способные мотивировать «Трактор» на подвиг. Пока же все решало мастерство. В среду им особенно блеснул Денис Платонов – в активе нападающего две шайбы и результативная передача.

Так выглядит турнирная таблица Западной конференции:

Интрига относительно восьмого места постепенно угасает – позиции рижского «Динамо» кажутся все более прочными. После Олимпиады можно прогнозировать усиление локальных битв за более удобную стартовую позицию на плей-офф между обитателями мест со второго по шестое.

Примерно та же ситуация на Востоке:

Но тут в розыгрыше остается и первое место, и относительно того, кто вскочит в последний вагон плей-офф еще не все ясно.