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Второй матч предварительной стадии Континентального кубка для солигорского «Шахтёра» сложился удачно

19 ноября 2016 18:55
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Новости Беларуси. Второй матч предварительной стадии Континентального кубка сложился удачно для вице-чемпиона Беларуси по хоккею — солигорского «Шахтера».

«Горняки» выясняли отношения с польским клубом «Тыхы».

Шайбы Андрея Михалёва во втором и Натана Робинсона в третьем периодах утвердили на табло счёт 2:0 в пользу команды Андрея Гусова.

Теперь определяющим для Шахтёра станет поединок с хозяевами предварительного мини-турнира — хоккеистами итальянского «Ренона».

Он начнётся завтра в 21:00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Белорусские спортсмены

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