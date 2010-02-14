Второй грузинский саночник отказался выступать на Олимпиаде в Ванкувере

Грузинский саночник Леван Гурешидзе не будет выступать на Олимпийских играх из-за гибели его соотечественника.

По данным «Грузия Online», об этом решении олимпийского комитета Грузии сообщил из Канады руководитель олимпийской команды Грузии Ираклий Джапаридзе.

– Мы решили снять с соревнований саночника Левана Гурешидзе, который был другом детства и одноклассником погибшего Нодара Кумариташвили. Это трагедия произошла на его глазах. Они вместе тренировались, оба – жители Бакуриани. Они вместе росли и вместе попали на Олимпиаду, – отметил Джапаридзе.

Вместе с тем, как заявил Джапаридзе, несмотря на тяжелое психологическое состояние, остальные грузинские спортсмены, которые четыре года тренировались для выступления на этих соревнованиях, продолжат участие в Олимпиаде.

В составе сборной Грузии на этих Играх осталось шесть спортсменов. Это бронзовый призер чемпионата Европы-2010 по фигурному катанию Елена Гедеванишвили, танцевальная пара фигуристов Отари Джапаридзе – Элисон Рид, горнолыжники – Нино Циклаури, Ясон Абрамашвили и Джаба Гелашвили, пишет NEWSru.com.