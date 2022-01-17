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Второй этап чемпионата Беларуси по хоккею начнётся 20 января

17 января 2022 20:59
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Новости Беларуси. Первая треть чемпионата Беларуси по хоккею канула в лету. После стартового этапа дружины разделились на две группы. Сильнейшая продолжит спор за медали. Слабейшие коллективы разыграют две вакантные путевки в плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Второй этап чемпионата Беларуси по хоккею начнётся 20 января-1

Экстралига возобновится 20 января. В четверг борьбу продолжат участники группы Б. Все дружины проведут по 10 матчей. На кону два вакантных места в нокаут-раунде. Откровенно, наибольшие шансы имеют «Химик» и «Динамо-Молодечно».

Второй этап чемпионата Беларуси по хоккею начнётся 20 января-4

Участники пульки А появятся на льду 21 января. Они будут спорить за более высокие места в таблице, соответственно, менее сильного соперника по первому раунду плей-офф. Точка во втором этапе будет поставлена 26 февраля.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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