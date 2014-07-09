Второй домашний чемпионат обернулся для Бразилии трагедией. Фотофакт

ЧМ-2014 по футболу. 20-ый, юбилейный чемпионат мира по футболу подходит к своему завершению. Вчера, 8 июля определился первый финалист мундиаля - сборная Германии с разгромным счетом 7:1 обыграла Бразилию.

Ликуют немецкие болельщики, плачут - бразильские. Настоящая трагедия, можно сказать, пришла в их семьи. Дома, где и стены, казалось бы, помогают, национальная команда не просто проиграла в полуфинале, она растоптана европейцами с самым крупным счетом в истории сборной на родных полях.

Бразилия никогда не проигрывала с разницей больше, чем в 3 мяча

К тому же, этого чемпионата в Бразилии ждали 64 года и рассчитывали только на победу.

В 1950 году бразильцы потерпели поражение от Уругвая в финале домашнего чемпионата - 2:1

На ЧМ-2014 Бразилию называли фаворитом и прочили главный трофей. Но получилось как получилось: этот домашний чемпионат оказался для самой футбольной нации в мире трагичнее предыдущего.

Все, на что теперь может рассчитывать сборная Бразилии - это третье место.

Матч за третье место пройдет 12 июля в 23.00

Конкуренцию селесао составит сборная, проигравшая в матче Аргентина - Нидерланды 9 июля в 23.00.

Только вот придут ли бразильские болельщики поддержать футболистов своей национальной команды в матче за третье место… вопрос - открытый. Смотрите фото.