Второй день рождественского турнира принес белорусам вторую победу

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси набирает обороты.

Накануне второй день соревнований принес нашей команде вторую победу. В поединке Беларусь — Германия наши хоккеисты выиграли со счетом 11: 6. Первую шайбу уже на третьей минуте в ворота противника забросил белорус Андрей Ковалёв. Следующая там оказалась еще через несколько минут. Таким образом, уже с самого начала игра оказалась динамичной и напряженной.

Еще один поединок Россия — Швейцария, который проходил в это время в Ледовом Дворце на Притыцкого закончился победой россиян 10:8, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня в рамках турнира состоится четыре матча. Днем на лед выйдут Германия и Австрия, Швейцария и Украина. Вечером команда Беларуси сыграет с командой Финляндии, россияне встретятся со словаками. А уже завтра в «Минск-Арене» победители предварительных квартетов поспорят за главный трофей.