Второй день Открытого чемпионата Австралии по теннису не подарил сенсаций, зато прилично измотал нервы спортсменам

Из-за 40-каградусной жары, стоявшей 16 января в Мельбурне, многие матчи пришлось переносить на более позднее время.

И далеко не всем фаворитам легко удалось справиться с тяжелыми погодными условиями. К примеру, первой ракетке турнира Марии Шараповой понадобились почти три часа, чтобы справиться с малоизвестной француженкой Камиль Пин. Нелегко пришлось и нашему Максиму Мирному, стартовавшему на Aus-Open матчем против перуанца Луиса Хорны. Чтобы выйти в следующий раунд белорусу пришлось сыграть пять сетов - 7:6, 3:6, 2:6, 6:4, 6:4.

Российской красавице Марие Шараповой действительно пришлось нелегко. Первый сет она выиграла уверенно - 6:3, а вот затем события стали развиваться совсем по другому сценарию. Французская теннисистка перехватила инициативу и, взяв второй сет - 6:4, сравняла счет в матче. Раздосадованная таким поворотом событий Шарапова начала третью партию отлично, выиграв пять геймов подряд, и, казалось, победа у нее уже в кармане. Однако затем инициатива вновь перешла к Камиль Пин. Француженка проявила волю, сумела отыграть несколько матчболов и вновь сравнять счет. Тут уже настал черед Шараповой демонстрировать бойцовские качества: в решающий момент она смогла собраться и выиграть третью партию, а с ней и весь матч.

Напротив, слишком легко далась победа 4-ой сеянной бельгийке Ким Клийстерс, объявившей об уходе из большого спорта сразу по окончании сезона. Ее соперница россиянка Василиса Бардина не сумела взять ни одного гейма. Всего 54 минуты понадобилось 6-ой ракетке турнира швейцарке Мартине Хингин, чтобы сломить сопротивление француженки Натали Деши. Успешно преодолела стартовый круг и 12-ая сеянная Анна Чакветадзе из России.

В мужском турнире нелегко пришлось хозяину корта Лейтону Хьюита. Лишь в пятой партии ему удалось переиграть американца Майкла Рассела. А вот у второй ракетки мира Рафаэля Надаля с выходом во второй круг проблем не возникло. Серьезное сопротивление чех Роберт Кендрик смог оказать испанцу лишь в первом сете, когда пришлось играть тай-брек. Во второй и третей партиях чешский теннисист капитулировал - 3:6, 2:6. Подобным образом развивались события в поединке Джеймса Блейка и Карлоса Мойи. В первом сете пришлось играть тай-брек, который выиграл американец. А последующие две партии Блей был уже на голову сильнее.

Удачно стартовали на Australian Open и россиянине - 3-ий и 12-ый номера посева Николай Давыденко и Дмитрий Турсунов. С последним наш Максим Мирный сыграет за выход в третий круг.

Кроме того, 16 января стали известны первые соперники Мирного и Бйоркмана в парном разряде. Белорусско-шведский дуэт начнет борьбу на Открытом чемпионате Австралии поединком против немца Томаса Беренда и испанца Гильермо Гарсии-Лопеса.