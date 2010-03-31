Вторая полуфинальная пара «Торпедо» и «ДСК»: жодинцы приберегли силы на дебют в Лиге Европы

Вторую полуфинальную пару нынешнего кубкового розыгрыша, если кто запамятовал, составили жодинское «Торпедо», выбившее из борьбы на предыдущей стадии прошлогоднего владельца почётного трофея - новополоцкий «Нафтан», и главный кубковый ньюсмейкер - гомельский «ДСК».

Представитель второго белорусского дивизиона, напомним, на пути в полуфинал собрал неплохую коллекцию скальпов: в 116 – Сморгонь, в 18- земляки из Гомеля, наконец в четвертьфинале жертвой подопечных Вячеслава Акшаева стали минские динамовцы.

Отечественные любители футбола тогда дружно удивились прыти перволиговых выскочек (в хорошем, конечно же, смысле этого слова) и с любопытством принялись ждать от домостроителей нового сюрприза в полуфинальной дуэли с жодинцами.

Гомельчане, в противостоянии с «Торпедо», и вправду в очередной раз приятно удивили футбольную общественность. Вот только отправлять лестные отзывы в адрес Вячеслава Акшаева и его парней было впору, скорее, после ответного поединка. В первом матче, сыгранном в среду на искусственном газоне спорткомплекса «Олимпийский», гомельская команда запомнилась лишь недюжинным талантом играть на отбой, да умением результативно использовать оборонительные провалы соперника. Впрочем, и за это домостроителям честь и хвала. Футбол ведь, как известно, состоит в том числе и из этого.

Объективности ради, констатируем: по ходу первого полуфинального матча несомненным игровым преимуществом владели торпедовцы. Футболисты «ДСК» лишь пару раз наведались в штрафную автозаводцев, да и то погостили там не слишком опасно. Так что голкиперу бело-чёрных, Владимиру Бушме, пришлось по большей части помогать своим одноклубникам в атаке. Не в буквальном смысле, конечно, но советами, зычным голосом и по-капитански – без этого никак.

Подопечные Александра Бразевича по ходу первой половины игры старались интересно и разнообразно комбинировать, расшатывая плотные оборонительные порядки оппонента. Однако наибольшую угрозу для ворот «ДСК» в этом матче таили всё же стандарты в исполнении жодинцев. Уже по истечении 10 минут игры Владимир Мороз лихо закрученным ударом с углового проверил на прочность перекладину ворот гомельчан.

Да, собственно, и первый голевой успех «Торпедо» также принесло стандартное положение. Розыгрыш штрафного на 29-ой минуте завершился точным ударом Сергея Концевого со второго этажа – 1:0 в пользу номинальных гостей.

Буквально тут же Артур Левицкий мог удвоить жодинское преимущество, но с линии штрафной пробил мимо. Спустя минут 10, впрочем, свою неточность исправил. Снова стандарт, снова навес в штрафную и Левицкий, что есть мочи, пробил по воротам. Так, что даже вратарь гомельчан Николай Каморников, оказавшийся на месте, ничем своей команде не помог – 2:0 на 43-ей минуте. С тем по раздевалкам и разошлись.

Однако, если до перерыва игровое преимущество Торпедо казалось несокрушимым и незыблемым, то после антракта формальные хозяева поля, футболисты «ДСК», стали действовать куда активнее. Более того, во второй половине домостроители смогли отквитать один мяч, чем, несомненно, обострили интригу не только в отчётном матче, но и во всём полуфинальном противостоянии.

Причём, огорчить жодинского капитана Владимира Бушму гомельчанам удалось уже находясь на поле в меньшинстве. На 72-ой минуте защитник «ДСК» Дмитрий Кабельский отхватил вторую жёлтую карточку и вынужден был поле покинуть.

Кадровая потеря, видимо, лишь мобилизовала команду Вячеслава Акшаева. Вскоре домостроители показали, что и они в силе извлекать пользу из стандартных положений. Штрафной гомельчан заработанный на 81-ой минуте завершился ударом в перекладину, а всего через пару оборотов секундной стрелки никакой каркас ворот спасти автозаводцев уже не смог. Равно как и жодинский голкипер. Невнимательность защитников «Торпедо», незамысловатая комбинация «ДСК», которую точным ударом завершил Владимир Доброволянский – и счёт уже 2:1.

Гомельчанам, разумеется, стало веселее. Автозаводцы же призадумались: достаточным ли будет такое минимальное преимущество накануне ответного свидания.

В этих раздумьях жодинцы ещё два раза отправили мяч в ворота Николая Каморникова, но оба раза сделали это из положения вне игры. Так что, хочешь не хочешь, а счёт до конца игры больше не изменился. 2:1 – побеждает «Торпедо», но бойкий «ДСК» с перспективой оказаться в финале после первой встречи отнюдь не распрощался.

Второй полуфинальный матч

Над искуственным полем спорткомплекса «Олимпийский», где в воскресенье проходила вторая часть полуфинального выяснения отношений между жодинскими торпедовцами и отважными возмутителями кубкового спокойствия из гомельского «ДСК», осязаемо витал дух ответственности за результат.

Ведь при весьма вероятном успехе борисовского «БАТЭ» в другом полуфинале, победитель противостояния автозаводцев и домостроителей получал не только мандат на участие в финальной кубковой битве, но и почётное право представлять нашу страну в лиге Европы.

Скорее всего, именно по этой причине воскресный матч не слишком-то изобиловал моментами, после которых болельщики обычно хватаются за голову и одалживают друг у друга валидол.

Игровое преимущество, без сомнения, принадлежало старшим по рангу. Правда, такая констатация факта вовсе не исключала вариант развития событий, при котором всё выше означенное счастье могло достаться команде Вячеслава Акшаева. Особенно явственно такая ситуация представилась болельщикам (одним с паническим ужасом, другим с волнительным трепетом) за 6 минут до перерыва.

Когда гомельчанин Сергей Заболоцкий открыл в матче счёт после розыгрыша штрафного. 1:0 – в пользу «ДСК» и на антрактное общение со своими наставниками соперники, скорее всего, отправились в разном настроении.

Второй тайм автозаводцы начали ударно: хорошие голевые моменты у ворот голкипера домостроителей Виталия Макавчика возникали регулярно. Чувствовалось, что гомельчанам тяжеловато поддерживать темп матча.

А после 60-ой минуты, когда за второй горчичник арбитр Сергей Сахаревич удалил с поля гомельчанина Валерия Апанаса, надежды «ДСК» на ещё хотя бы один необходимый для общей победы гол стали близкими к нулю.

Каким-то невероятным усилием воли подопечные Вячеслава Акшаева всё же нашли в себе силы на парочку серьёзных угроз воротам Владимира Бушмы, но Хомченко и Морозов не смогли подарить родным болельщикам праздник.

В концовке матча полностью доминировали уже автозаводцы, правда, забивать гомельчанам почему-то не стали. Наверное, решили приберечь голевые удары на скорый дебют в Лиге Европы .