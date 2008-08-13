Вторая медаль олимпийских игр белорусов в Пекине

Бронзу в греко-римской борьбе завоевал наш спортсмен Михаил Семёнов.

В весе до 66 килограммов он одержал победу над казахским спортсменом. Поединок был непростым, но белорус не только уверенно выиграл первый период, но и сумел последним провести результативное действие, что и принесло Семенову медаль.



Напомним, первую олимпийскую медаль Пекина, и тоже бронзовую – для Беларуси завоевала штангистка Анастасия Новикова. Для страны ценна каждая награда Олимпиады, и все же, Беларусь в ожидании первого олимпийского золота Пекина.

Наши надежды связаны и с Екатериной Карстен, которая сегодня вышла в финал по академической гребле, словно играючи, опередив в полуфинальном заезде всех соперниц, в том числе – извечную – болгарку Нейкову. Теперь нашей прославленной спортсменке предстоит решающая гонка Олимпиады-2008 в субботу, 16 августа.



Еще одна наша особая надежда – метатель молота Иван Тихон, который сегодня вместе с другими нашими олимпийцами, только вылетел в Пекин из Национального аэропорта "Минск".

Кстати, именно Тихон является капитаном олимпийской сборной Беларуси. Именно он приносил олимпийскую клятву на проводах наших олимпийцев в Пекин. Будем надеяться, прибытие капитана поднимет боевой дух всей сборной, от которой мы ждем ярких выступлений и новых побед.



Медальные начинания Михаила Семенова, не смог поддержать его товарищ по команде Олег Михалович, выступавший в весе до 74-х килограммов. В схватке за бронзу белорус был слабее болгарского атлета Явора Янакиева.

Одного шага не хватило нашему дзюдоисту Андрею Казусенку для того, чтобы также поучаствовать в споре за бронзу. Оступившись на стадии 1/4-й, Казусенок выиграл первый матч утешительного этапа, однако во втором без вариантов уступил египтянину Хешаму Месбаху.

Женская баскетбольная сборная Беларуси сегодня провела третий матч группового этапа. Соперницами подопечных Анатолия Буяльского были чемпионки Европы, россиянки. Допустив небольшой провал в игре в середине встречи, белоруски в итоге уступили – 65:71. Лучшей стала Наталья Марченко, на ее счету 16 баллов.

Медали сегодня разыгрывали велосипедисты-шоссейники, в гонке с раздельным стартом. В мужских соревнованиях участие принимал белорус Василий Кириенко. Подняться на подиум нашему соотечественнику не удалось. Его результат – 21 строчка итогового протокола. Победу праздновал швейцарец Фабиан Канчелара.

Сегодняшнее выступление наших тяжелоатлетов вряд ли можно назвать удачным: у женщин в весе до 69-ти килограммов Анна Батюшко смогла показать лишь по одной зачетной попытке в каждом упражнении и в итоге стала 7-й. В этой категории феноменально выступила китаянка Лю Чунхонг, установившая три мировых рекорда: в рывке, в толчке и по сумме двоеборья. Среди мужчин, чей вес не превышает 77 килограммов, белорус Сергей Лагун стал десятым.



Виктория Азаренко прекратила борьбу на олимпийском теннисном турнире. На стадии 1/8-й она уступила американке Венус Уильямс 3:6, 2:6. Потерпел поражение на этой же стадии парного разряда и наш дуэт Ольга Говорцова-Дарья Кустова, проиграли белоруски украинским сестрам Бондаренко 1:6, 3:6. Другой наш тандем Азаренко-Пучек сегодня попробует пробиться в 1/4, их соперницы – американки: первый номер парного рейтинга Лайзел Хубер и Линдсей Девенпорт.

Александра Герасименя сегодня успешно преодолела барьер квалификационных заплывов на стометровке вольным стилем. А вот Инна Капишина на дистанции 200 метров брассом отобраться в полуфинал не смогла.