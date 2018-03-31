Всё решили ошибки гостей. В мини-футболе «Охрана-Динамо» одержала победу над борисовчанами

Новости Беларуси.31 марта прошли матчи 26-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Минске «Охрана-Динамо» принимала «Борисов-900». Обе команды сохраняют скорее теоретические шансы на выход в плей-офф, отставая от восьмерки лучших на 9 и 10 очков соответственно. В очной дуэли им предстояло определить команду, которая этих самых теоретических шансов окончательно лишится.

Хозяева площадки начали за здравие и к 16-й минуте вели 3:0. Гости до перерыва один мяч отквитали, а во втором тайме безальтернативно властвовали на площадке. Парадокс, но даже сравнять счет игравшим лучше борисовчанам так и не удалось. Все решили глупые ошибки гостей в своей зоне. «Охрана-Динамо» побеждает 5:4, и продолжает погоню за ускользающим плей-офф.

Владимир Игнатик, главный тренер МФК «Охрана-Динамо»:

9 голов – такая игрушка. До последних 5 секунд невозможно было предсказать, кто победит. Но я хочу поблагодарить своих ребят. Они у меня бойцы, выполнили тренерскую установку. Игра была за 6 золотых очков. Спасибо им большое. Шанс попасть в 8-ку? Он всегда есть, минимальный такой. Но это жизнь.