Встреча женской сборной Беларуси по баскетболу в минском аэропорту

Сотни болельщиков встречали спортсменок в аэропорту. Это выступление на первенстве мира назвали самым удачным в истории белорусского женского баскетбола. Команда стала четвертой. Но с такой игрой могла запросто рассчитывать на призовое место.

Самолет еще не приземлился, но зал в аэропорту был уже полон. Люди с цветами ждали рейс из Чехии. Сотни болельщиков встречали белорусских баскетболисток. Овации заглушили даже звуки оркестра.

Девчонки вернулись без медали. Но с триумфом. Игра белорусской команды в Чехии на мировом первенстве дороже наград. Меньше суток назад они еще были на площадке, где боролись за бронзу с Испанией. Эмоции до сих пор захлестывают.

Еще в пятницу этих спортсменок назвали «чудом в платьях». Они одержали победу над признанными фаворитками - российской командой. С самого начала встречи белоруски захватили преимущество. Финальный отрыв, 17 очков, удивил даже бывалых специалистов баскетбола. Весть о победе сразу же стала топ-новостью. И даже президент страны Александр Лукашенко, находясь на пресс-конференции для российских СМИ, не без гордости, озвучил ее собравшимся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен вам сообщить пренеприятнейшую вещь: «Белорусы обыграли Россию в четвертьфинале по баскетболу на Чемпионате мира и вышли в полуфинал». Никогда не думал, потому что россияне были фаворитами этого чемпионата мира. Но, бывает. Вы не обижайтесь. Мы учились у вас играть в баскетбол.

Победа над россиянками стала билетом в полуфинал чемпионата. Там белорусок ждали хозяйки турнира — чешские баскетболистки. Игра была равной. Но на последней минуте дополнительного времени домашнее судейство сыграло с белорусками злую шутку. В спорном моменте рефери встали на сторону чешек.

После обидного и незаслуженного поражения чешским спортсменкам, белорусских баскетболисток ждал еще один матч с испанской командой за бронзовую медаль. Девчонки боролись изо всех сил, но сил к концу турнира уже не оставалось. И победы не случилось. С дебютного чемпионата мира белорусская сборная вернулась без медали мирового первенства. Зато в один миг команда баскетболисток стала кумиром для многих тысяч болельщиков. И настоящей гордостью для своей страны.

Наталья Бреус, Сергей Коктыш, Светлана Сиротко, телекомпания СТВ