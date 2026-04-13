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Всемирная федерация водных видов спорта допустила белорусских спортсменов к международным соревнованиям

13 апреля 2026 18:16
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Всемирная федерация водных видов спорта приняла решение допустить взрослых белорусских спортсменов к международным соревнованиям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, наши атлеты наравне с представителями других стран смогут выступать в национальной форме, с флагами и гимнами без каких-либо ограничений. Напомним, потепление началось уже в феврале, тогда к планетарным стартам на таких же условиях были допущены юноши и юниоры. В организации отметили, чтобы обеспечить «безопасные и честные» соревнования, обязательными условиями станет прохождение как минимум четырех последовательных допинг-тестов, проведенных Международным агентством тестирования. Аналогичное решение касается и россиян.

# Плавание

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