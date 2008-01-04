Все звезды - в гости к нам...

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси стартовал в Минске. В соревнованиях, которые пройдут на площадках минского Дворца спорта и столичного Ледового дворца, примут участие 8 команд. На предварительном этапе турнира дружины будут разделены на две группы. В квартете "А" - команды Беларуси, Канады, Швейцарии и Австрии, в квартете "В" - России, Германии, Финляндии и Украины. Победители групп в финальном поединке поспорят за главный приз, а команды, занявшие вторые места, разыграют "бронзу". Страну-хозяйку турнира по традиции представляет хоккейная команда Президента Республики Беларусь. Все ее матчи пройдут во Дворце спорта.



Сегодня белорусы сыграют с соперниками из Канады, завтра сразятся с хоккеистами Швейцарии, 6 января - Австрии. Финал пройдет 7 января во Дворце спорта. По итогам турнира всем участникам вручат памятные сувениры, а лучшим игрокам по амплуа - ценные призы от Президентского спортивного клуба.



Напомним, в каждом из трех предыдущих турниров в матчах за "золото" играли команды Беларуси и России. В 2005-м и 2006-м победа оставалась за белорусами. В прошлом году реванш взяли россияне. К слову, к нынешнему турниру Президентский спортивный клуб приготовил новый кубок, поскольку прежний трофей попросила оставить у себя на вечное хранение сборная России. В нынешнем году белорусская дружина намерена вернуть себе титул.



Помимо хоккейных баталий участники Рождественского международного турнира смогут ближе познакомиться с нашей страной. Для каждой из команд разработана программа экскурсий, во время которых участники увидят достопримечательности и спортивную инфраструктуру страны.