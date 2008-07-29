Все объекты для занятий массовыми видами спорта должны быть восстановлены к 1 ноября 2008 года

Такое поручение дал Президент Александр Лукашенко. О развитии массового спорта в стране главе государства доложил председатель Федерации профсоюзов Леонид Козик.

Основное внимание в ходе доклада было уделено спортивным детско-юношеским школам. Президент подчеркнул, что их восстановление и ремонт должны быть произведены за счет местных бюджетов и под строгим контролем профсоюзов.

Глава ФПБ также доложил Президенту о положении дел в детском и взрослом оздоровлении в Беларуси. В частности, Леонид Козик проинформировал Александра Лукашенко, что санатории в этом году пользовались особой популярностью у иностранцев: почти 15 тысяч россиян, украинцев и поляков остались довольны уровнем медобслуживания и питания.

Правда, зарубежные клиенты пожелали более разнообразного досуга в белорусских санаториях. Что касается детского оздоровления, глава государства поручил Федерации профсоюзов Беларуси провести ревизию детских загородных лагерей и не допустить их закрытия.

