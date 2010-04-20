Впервые за три года «Белшина» проводит матч в родных стенах стадиона «Спартак» и выигрывает

Спустя почти три с половиной года высшая лига футбольного первенства вернулась в Бобруйск.

К матчу третьего тура чемпионата страны местный стадион «Спартак» был в более-менее надлежащем состоянии, так что «Белшине» посчастливилось проводить поединок против брестского «Динамо» уже в по-настоящему родных стенах.

Свидание бобруйских поклонников игры с высшей лигой получилось поистине праздничным. В первую очередь, благодаря удачным действиям их любимцев. На исходе первого тайма хозяева с завидной рачительностью отнеслись к реализации стандартного положения: навес с углового получил результативное завершение усилиями Алексея Белоусова. Команда Вячеслава Акшаева вышла вперёд перед самым антрактом.

Разумеется, после перерыва брестчане бросили все силы на исправление ситуации: как-то негоже одному из фаворитов нынешнего чемпионатного розыгрыша падать ниц перед перволиговым возвращенцем. Вот только никому из участников атакующего динамовского трио Мозолевский – Василюк – Януш распечатать ворота Игоря Логвинова так и не удалось.

Так что минимальный перевес «Белшины» приобрёл статус окончательного счёта. Бобруйчане праздновали победу 1:0.