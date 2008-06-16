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Впервые в суверенной истории Беларусь будет представлена на летней Олимпиаде в игровом виде спорта

16 июня 2008 16:53
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В Минск вернулась женская национальная баскетбольная сборная. По итогам олимпийского квалификационного турнира в Мадриде она завоевала олимпийскую лицензию. В национальном аэропорту баскетболисток встречали как настоящих героев: с оркестром и цветами. После бронзовых медалей чемпионата Европы-2007 добытая на Пиренеях путевка на главные старты четырехлетия – действительно еще один спортивный подвиг нашей команды. А напряженнейший и ставший в итоге победным для нашей сборной четвертьфинальный поединок против команды Бразилии запомнится многим отечественным болельщикам надолго – ведь именно в этой встрече наша сборная впервые завоевала право поехать в Пекин.

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