Возвращение «Юниора» в чемпионы Высшей лиги

В финале соревновались лучшие команды регулярного сезона – «Юниор» и второй «Гомель». Первый матч остался за минчанами 2:1. Во втором для определения победителя пришлось прибегнуть к серии послематчевых буллитов.

Гости открыли счет усилиями Николая Сусло. Минуло почти полтора периода, прежде чем хозяева нашли на это достойный ответ. Точен был Сергей Королик.

В дебюте третьего периода соперники обменялись взятиями. Отличились минчанин Александр Фомин и гомельчанин Сергей Рабиза. А за две с небольшим минуты до окончания третьего периода дружина с берегов Сожа вышла вперед.

Алексей Игнатович, как казалось, принес своей команде победу. Но у минчан на сей счет было иное мнение. Далее – классика: тайм-аут, замена вратаря шестым полевым, бросок от синей, добивание. «Юниор» спасен. Но только на время. Ибо анонсированные нами штрафные броски лучше исполнили гости. Результативной стала попытка одного лишь Романа Назаренко. 4:3 и «Гомель-2» победил и сравнял счет в серии.

Игорь Стефанович, гл. тренер команды «Гомель-2»:

У нас все игры тяжелые. Если вы посмотрите, «Гомель-2» начинал все тяжелые игры. Если мы доходим до буллитов, то нам везет.

Однако для гомельского коллектива это были последние радостные эмоции сезона. У себя дома они дважды спасовали перед «Юниором». В третьей встрече команды доигрались до овертайма, викторию минчанам принес Александр Фомин. 3:2. Он же на пару со своим тезкой Кремзуковым на следующий день помог своей дружине оформить второе чемпионство в Высшей лиге. Первое было в 2008 году.

2:1 – в игре, 3:1 – в серии. «Гомель» сменил прошлогоднее четвертое место на серебро. С тем же счетом в дуэли за третье место первенствовал «Неман». Гродненцы второй раз кряду попадают в призеры вышки.

Высшая лига. Финал

Юниор – Гомель-2 2:1, 3:4 бул., 3:2 от, 2:1

Итог серии – 3:1

Высшая лига. Матчи за 3-е место

Неман-2 – Химик-2 7:5, 7:5, 1:4, 5:3

Итог серии – 3:1