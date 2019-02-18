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Возвращение в большой спорт. Талай заняла первое место на соревнованиях в Бельгии

18 февраля 2019 11:49
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Новости Беларуси. После перенесенной операции возвращается в строй наша барьеристка Алина Талай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Возвращение в большой спорт. Талай заняла первое место на соревнованиях в Бельгии-1

Возвращение в большой спорт. Талай заняла первое место на соревнованиях в Бельгии-3

На состязаниях в Бельгии белоруска показала хороший результат на 60 метрах с барьерами и заняла первое место 7,96 секунды. На сегодня это третий показатель сезона в Европе.

Возвращение в большой спорт. Талай заняла первое место на соревнованиях в Бельгии-6

На соревнованиях в Стамбуле отличились белорусы Дарья Борисевич и Виталий Парахонько. Дарья финишировала второй в забеге на полторы тысячи метров, а Виталий выиграл забег на 60 метров с барьерами.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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