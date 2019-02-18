Возвращение в большой спорт. Талай заняла первое место на соревнованиях в Бельгии

Новости Беларуси. После перенесенной операции возвращается в строй наша барьеристка Алина Талай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. После перенесенной операции возвращается в строй наша барьеристка Алина Талай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На состязаниях в Бельгии белоруска показала хороший результат на 60 метрах с барьерами и заняла первое место 7,96 секунды. На сегодня это третий показатель сезона в Европе.
На соревнованиях в Стамбуле отличились белорусы Дарья Борисевич и Виталий Парахонько. Дарья финишировала второй в забеге на полторы тысячи метров, а Виталий выиграл забег на 60 метров с барьерами.