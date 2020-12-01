Возобновился квалификационный период к Олимпиаде. Кто получит возможность попасть в Токио?

Период выполнения нормативов на главный старт четырехлетия был заморожен с 6 апреля 2020 года. То есть результаты атлетов, показанные во время приостановки, не учитывались для отбора на Игры. Такие меры были приняты для того, чтобы во время пандемии коронавируса уравнять шансы спортсменов, находящихся на разных континентах.