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Возобновился квалификационный период к Олимпиаде. Кто получит возможность попасть в Токио?

01 декабря 2020 21:03
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Новости Беларуси. 1 декабря – дата официального возобновления квалификационного периода на Олимпийские игры в легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Возобновился квалификационный период к Олимпиаде. Кто получит возможность попасть в Токио?-1

Возобновился квалификационный период к Олимпиаде. Кто получит возможность попасть в Токио?-3

Период выполнения нормативов на главный старт четырехлетия был заморожен с 6 апреля 2020 года. То есть результаты атлетов, показанные во время приостановки, не учитывались для отбора на Игры. Такие меры были приняты для того, чтобы во время пандемии коронавируса уравнять шансы спортсменов, находящихся на разных континентах.

Возобновился квалификационный период к Олимпиаде. Кто получит возможность попасть в Токио?-6

С начала сентября возможность квалифицироваться в Токио получили ходоки и марафонцы, а с 1 декабря это право распространяется и на представителей остальных дисциплин легкой атлетики.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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