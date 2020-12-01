Возобновился квалификационный период к Олимпиаде. Кто получит возможность попасть в Токио?

Новости Беларуси. 1 декабря – дата официального возобновления квалификационного периода на Олимпийские игры в легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 1 декабря – дата официального возобновления квалификационного периода на Олимпийские игры в легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Период выполнения нормативов на главный старт четырехлетия был заморожен с 6 апреля 2020 года. То есть результаты атлетов, показанные во время приостановки, не учитывались для отбора на Игры. Такие меры были приняты для того, чтобы во время пандемии коронавируса уравнять шансы спортсменов, находящихся на разных континентах.
С начала сентября возможность квалифицироваться в Токио получили ходоки и марафонцы, а с 1 декабря это право распространяется и на представителей остальных дисциплин легкой атлетики.