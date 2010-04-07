Восемь с половиной тысяч болельщиков в Бресте были свидетелями ничейного матча «Динамо-Брест» и «Шахтера»

Брест в субботу приветствовал новый чемпионат громогласно и многолюдно. Зрительский интерес подхлестнул высокий рейтинг противостояния: к хозяевам-динамовцам Юрия Пунтуса пожаловала бойкая и слаженная дружина из Солигорска под руководством мэтра белорусского тренерского цеха Эдуарда Малофеева.

Для своего более опытного коллеги динамовский рулевой подготовил небольшой сюрприз, отрядив в атаку сразу трёх номинальных нападающих. Острый наконечник в лице Януша, Мозолевского и Василюка периодически колол оборонительные построения «Шахтёра».

Но первый голевой выпад удался как раз горнякам. На 20-ой минуте Иван Денисевич прозорливым пасом нашёл в штрафной Николая Рындюка, получившего-таки кредит доверия от Эдуарда Малофеева. И форвард точным ударом оправдал свой выход на поле, как это и подобает истинному голеодору.

Гости вышли вперёд со счетом 1:0. Напомним, в минувшем сезоне Рындюк взял с места в карьер в гонке бомбардиров: в двух стартовых турах он не позволял себе уходить с поля без дубля. Близок был нападающий ко второму голевому удару и в субботнем матче, но его удар метров с 15 облизал штангу с внешней стороны.

Брестчанам также до поры до времени не везло в чужой штрафной. Новобранец бело-синих Николай Януш без устали пытался завоевать симпатии местных болельщиков своим атакующим креативом. И если активностью он, безусловно, заслужил благодарственные аплодисменты местной публики, то вот КПД действий форварда так и не превысил нулевую отметку. Но на самом исходе 45-минутки гол всё же состоялся: Виталий Березовский точным ударом головой после розыгрыша штрафного сравнял цифры на табло. 1:1 – перед антрактом.

Вторая половина также выдалась весьма весёлой. Снова проверил на прочность брестского кипера Александра Плотникова Николай Рындюк. Поспешил не отстать от своего коллеги по амплуа солигорчанин Дмитрий Комаровский. У хозяев Сергей Ковалюк попытался перебросить вратаря, но попутно перебросил и ворота.

Вышедший на поле в середине второго тайма Александр Папуш успел отметиться ударом слёту, но Цыгалко оказался на месте. В общем, скучно зрителям на брестской арене и всем наблюдавшим за перепитиями матча посредством телетрансляции точно не было. Но вот голевыми ударами участники встречи больше не порадовали. В итоге первотаймовый мирный расклад 1:1 плавно приобрёл статус окончательного результата.