Вопрос об объединении минских хоккейных клубов для выступления в российском чемпионате остался открытым

Исполкомы Федерации хоккея Беларуси редко вызывают ажиотажный интерес представителей прессы, в основном на них присутствуют журналисты специализированных изданий и программ. Заседание, состоявшееся 15 марта, стало исключением.

Представителей СМИ собралось едва ли не больше, чем самих членов исполкома. Причина в интервью, которое глава Федерации Владимир Наумов дал недавно веб-сайту belarushockey.com, и в котором заявил, что давно анонсированное объединение минских клубов для выступления в российском чемпионате вот-вот примет реальные очертания.

С докладами о подотчетных командах выступали тренеры национальной и молодежной сборных Эдуард Занковец и Курт Фрейзер. Американский специалист сообщил, что накануне Чемпионата мира его подопечные проведут шесть спаррингов: со Словенией, два - с Италией, два - с Норвегией, причем, со скандинавами дома, в Минске и еще в каком-нибудь областном центре, и, наконец, с Чехией.

Обсуждался и вопрос судейства предстоящего play-off Экстралиги. Звучало предложение пригласить для обслуживания поединков нокаут-раунда только арбитров из дальнего зарубежья, во избежание предвзятости. Но большинство высказалось за доверие белорусским рефери.