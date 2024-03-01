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Волейбольная «Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в российской Суперлиге

01 марта 2024 18:56
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Волейбольная «Минчанка» дома в трех сетах уступила московскому «Динамо» в матче российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбольная «Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в российской Суперлиге-1

Гостьи столицы возглавляют турнирную таблицу. Однако наши девушки сумели навязать достойную борьбу серьезным оппоненткам. Особенно упорным получился второй сет, в котором белоруски лидировали с комфортным преимуществом. Но удержать его не смогли. Далее наша дружина сыграет на выезде против «Локомотива». Матч состоится 10 марта.

# Волейбол

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