Волейбольная «Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в российской Суперлиге

Гостьи столицы возглавляют турнирную таблицу. Однако наши девушки сумели навязать достойную борьбу серьезным оппоненткам. Особенно упорным получился второй сет, в котором белоруски лидировали с комфортным преимуществом. Но удержать его не смогли. Далее наша дружина сыграет на выезде против «Локомотива». Матч состоится 10 марта.