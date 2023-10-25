Волейбольная «Минчанка» проиграла 5-й матч подряд в российской Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» проиграли пятый матч подряд в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Волейболистки «Минчанки» проиграли пятый матч подряд в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши девушки на выезде встречались с «Енисеем» из Красноярска и потерпели очередное поражение. Первый сет белорусские волейболистки выиграли – 25:18. Во второй партии играли на равных, но уступили – 21:25. А третий сет и вовсе провалили – 9:25. В четвертой партии «Енисей» расставил все точки над i, победив со счетом 25:22. Таким образом, «Минчанка» уступила – 1:3. В турнирной таблице наша команда занимает 12-е место, имея в своем активе один балл.
Волейболисты солигорского «Шахтера» завершили борьбу в Кубке России. В ответном матче в Туле наша команда встречалась с «Белогорьем». Напомним, первый поединок команда Виктора Бекши проиграла – 0:3. Во втором российская команда также подтвердила свою высокую готовность и победила со счетом 3:1. В четвертьфинале «Белогорье» встретится с «Локомотивом» из Новосибирска. А «горняков» ожидает домашний матч российской Суперлиги – 31 октября «Шахтер» на площадке Дворца спорта «Уручье» принимает «Кузбасс».