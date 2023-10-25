Волейбольная «Минчанка» проиграла 5-й матч подряд в российской Суперлиге

Наши девушки на выезде встречались с «Енисеем» из Красноярска и потерпели очередное поражение. Первый сет белорусские волейболистки выиграли – 25:18. Во второй партии играли на равных, но уступили – 21:25. А третий сет и вовсе провалили – 9:25. В четвертой партии «Енисей» расставил все точки над i, победив со счетом 25:22. Таким образом, «Минчанка» уступила – 1:3. В турнирной таблице наша команда занимает 12-е место, имея в своем активе один балл.