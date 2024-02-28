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Волейболисты «Шахтёра» уступили команде «Динамо» из Ленинградской области

28 февраля 2024 19:18
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Волейболисты солигорского «Шахтера» продолжили выездную серию в российской Суперлиге поединком с «Динамо» из Ленинградской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты «Шахтёра» уступили команде «Динамо» из Ленинградской области-1

Соперников «горняков» преследуют неурядицы. В последних 9 турах команда проиграла 8 матчей. Однако поединок для дружины Виктора Бекши выдался непростым, извлечь выгоду из ослабленного положения «динамовцев» не удалось. Белорусская команда не смогла подобрать нужные игровые настройки и уступила – 0:3. Счет по партиям – 16:25, 21:25, 19:25.

# Волейбол

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