Волейболисты «Шахтёра» уступили команде «Динамо» из Ленинградской области

Волейболисты солигорского «Шахтера» продолжили выездную серию в российской Суперлиге поединком с «Динамо» из Ленинградской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперников «горняков» преследуют неурядицы. В последних 9 турах команда проиграла 8 матчей. Однако поединок для дружины Виктора Бекши выдался непростым, извлечь выгоду из ослабленного положения «динамовцев» не удалось. Белорусская команда не смогла подобрать нужные игровые настройки и уступила – 0:3. Счет по партиям – 16:25, 21:25, 19:25.