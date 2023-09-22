Волейболистки «Минчанки» взяли первый в истории женский Суперкубок Беларуси

Дружина Ольги Пальчевской гнула свою линию с первых розыгрышей и до конца матча. Истинная борьба разворачивалась только во второй партии. Судите сами – 25:15, 25:22 и 25:16. Таким образом, «Минчанка» пополнила свою и без того богатую коллекцию трофеев. И наверняка зарядилась позитивом перед стыковыми домашними дуэлями Кубка России. Их предстоит играть уже на следующей неделе.