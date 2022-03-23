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Волейболистки «Минчанки» проиграли команде «Спарта» в матче российской Суперлиги

23 марта 2022 21:09
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Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» в матче 16-го тура российской Суперлиги потерпели поражение от нижегородской «Спарты» со счетом 0:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейболистки «Минчанки» проиграли команде «Спарта» в матче российской Суперлиги-1

Белорусская команда не нашла весомых аргументов в борьбе с оппонентом. В истории взаимоотношений «Минчанки» и «Спарты» ранее горечь поражений испытывала только российская команда. Но не в этот раз.  

После поражения «Минчанка» в турнирной таблице опустилась с 12-го на 13-е место. Наше отставание от зоны плей-офф становится все более ощутимым.  

# Волейбол # Фотофакт

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