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Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение от «Динамо-Метар» в Суперлиге России

28 декабря 2023 20:09
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Волейболистки «Минчанки» в очередном поединке российской Суперлиги потерпели поражение от «Динамо-Метар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение от «Динамо-Метар» в Суперлиге России-1

Начало матча сложилось для белорусской команды удачно. В первой партии в напряженной борьбе «Минчанка» взяла верх – 28:26. Второй и третий сеты подопечные Ольги Пальчевской проиграли – 20:25 и 23:25. Надежды на четвертую партию не оправдались, волейболистки «Динамо-Метар» были сильней – 25:22. Таким образом, «Минчанка» потерпела поражение со счетом 1:3.

# Волейбол

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