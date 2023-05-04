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Волейболистки «Минчанки» обыграли «Прибужье» во втором финальном матче ЧБ

04 мая 2023 11:38
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«Минчанка» победила «Прибужье» во втором финальном матче женского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Прибужье» во втором финальном матче ЧБ-1

На сей раз действующие обладательницы золота были сильнее с запасом и уложились всего лишь в три сета – 25:8, 25:22 и 25:19. Таким образом, для подтверждения титула столичному коллективу осталось сделать последний шаг. Третья дуэль пройдет в Минске 11 мая.  

# Волейбол # Фотофакт

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