Волейболистки «Минчанки» обыграли «Прибужье» во втором финальном матче ЧБ

На сей раз действующие обладательницы золота были сильнее с запасом и уложились всего лишь в три сета – 25:8, 25:22 и 25:19. Таким образом, для подтверждения титула столичному коллективу осталось сделать последний шаг. Третья дуэль пройдет в Минске 11 мая.