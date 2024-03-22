Волейболистки «Минчанки-2» вышли в финальный этап Молодёжной лиги России

Волейболистки «Минчанки-2» вышли в финал «шести» Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам предварительного этапа наши девушки заняли 4-е место и таким образом вошли в топ-6 лучших команд чемпионата.

Напомним, всего в турнире принимали участие 14 дружин. Помимо белорусок, в финале «шести» отстаивать свои интересы будут коллективы из Казани, Краснодара, Челябинска, Калининградской и Московской областей. Первый круг финального раунда пройдет в Анапе с 15 по 21 апреля.