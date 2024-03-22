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Волейболистки «Минчанки-2» вышли в финальный этап Молодёжной лиги России

22 марта 2024 19:50
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Волейболистки «Минчанки-2» вышли в финал «шести» Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам предварительного этапа наши девушки заняли 4-е место и таким образом вошли в топ-6 лучших команд чемпионата.

Волейболистки «Минчанки-2» вышли в финальный этап Молодёжной лиги России-1

Напомним, всего в турнире принимали участие 14 дружин. Помимо белорусок, в финале «шести» отстаивать свои интересы будут коллективы из Казани, Краснодара, Челябинска, Калининградской и Московской областей. Первый круг финального раунда пройдет в Анапе с 15 по 21 апреля.

# Волейбол

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