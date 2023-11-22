Волейболистки «Минчанки-2» обыграли «Ленинградку-2» в Молодёжной лиге России

Волейболистки «Минчанки-2» провели второй матч второго тура Молодежной лиги России. Накануне белоруски уступили «Локомотиву» со счетом 1:3. А в среду, 22 ноября, дружина Василия Курдюка нанесла поражение «Ленинградке-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два стартовых сета «Минчанка-2» выиграла – 25:13 и 25:21. В третьей партии наши девушки упустили инициативу и уступили – 22:25. А вот четвертый сет вновь завершился в пользу белорусской команды – 25:13. «Минчанка-2» одержала победу – 3:1.

В четверг наша дружина вновь встретится с «Локомотивом». Ждем реванша.