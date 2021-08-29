Прямой эфир

Волейбол. Женская сборная Беларуси вышла в плей-офф континентального форума

29 августа 2021 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу смогла пробиться в плей-офф континентального форума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь в 1/8 финала они сыграют с командой России.

Волейбол. Женская сборная Беларуси вышла в плей-офф континентального форума-1

Белоруски завершили групповой раунд на третьей позиции секстета С, а россиянки стали вторым в группе А. Поединок запланирован на 30 августа.

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представитель Президентского спортивного клуба о «Вытоках»: это такие эмоции, которые заряжают и мотивируют двигаться дальше
29 августа 2021 18:51

Представитель Президентского спортивного клуба о «Вытоках»: это такие эмоции, которые заряжают и мотивируют двигаться дальше

Белорусские хоккеисты не прошли на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине
29 августа 2021 18:49

Белорусские хоккеисты не прошли на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине

Игорь Бокий о золотой медали: «Хотелось завоевать её вместе с рекордом мира»
29 августа 2021 18:15

Игорь Бокий о золотой медали: «Хотелось завоевать её вместе с рекордом мира»