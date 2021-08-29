Волейбол. Женская сборная Беларуси вышла в плей-офф континентального форума

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу смогла пробиться в плей-офф континентального форума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь в 1/8 финала они сыграют с командой России.
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу смогла пробиться в плей-офф континентального форума, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь в 1/8 финала они сыграют с командой России.
Белоруски завершили групповой раунд на третьей позиции секстета С, а россиянки стали вторым в группе А. Поединок запланирован на 30 августа.