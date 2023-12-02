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Волейбол. Солигорский «Шахтёр» проиграл «Белогорью» в матче российской Суперлиги

02 декабря 2023 18:10
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Волейболисты солигорского «Шахтера» в 9-м туре российской Суперлиги дома принимали «Белогорье» из Белгорода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Солигорский «Шахтёр» проиграл «Белогорью» в матче российской Суперлиги-1

К сожалению, подопечным Виктора Бекши не удалось ощутить вкус победы. «Белогорье» входит в шестерку лучших команд Суперлиги. И баскетболисты из Белгорода сегодня показали качественный и уверенный волейбол. Убедительная победа гостей над солигорским «Шахтером» – 3:0. Счет по партиям – 25:14, 25:21, 25:21.

Очередной поединок наша команда проведет на домашней площадке 13 декабря против «Нефтяника» из Оренбурга.

# Волейбол # Фотофакт

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