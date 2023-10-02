Волейбол. «Шахтёр» вышел в 1/8 финала Кубка России

Волейболисты клуба «Шахтер» пробились в 1/8 финала Кубка России. В решающей встрече за выход в следующий этап солигорская дружина повторно обыграла команду «Ярославич», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Россияне смогли выиграть только в третьем сете. Его гостям удалось взять на больше-меньше. Но коллектив Бекши рук не опустил и завершил дуэль в свою пользу. Счет по партиям: 25:21, 25:22, 28:30, 25:17. Следующим соперником белорусов на Кубке России станут игроки команды «Белогорье».