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Волейбол. «Шахтёр» вышел в 1/8 финала Кубка России

02 октября 2023 14:57
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Волейболисты клуба «Шахтер» пробились в 1/8 финала Кубка России. В решающей встрече за выход в следующий этап солигорская дружина повторно обыграла команду «Ярославич», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Шахтёр» вышел в 1/8 финала Кубка России-1

Россияне смогли выиграть только в третьем сете. Его гостям удалось взять на больше-меньше. Но коллектив Бекши рук не опустил и завершил дуэль в свою пользу. Счет по партиям: 25:21, 25:22, 28:30, 25:17. Следующим соперником белорусов на Кубке России станут игроки команды «Белогорье».

# Волейбол # Фотофакт

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