Волейбол. «Шахтёр» уступил красноярскому «Енисею» в матче Суперлиги России

Команды – соседи в турнирной таблице. «Горняки» занимают 9 место, оппоненты – 8-е. И в среду, 7 февраля, наши парни имели возможность приблизиться к ним. Но для этого нужна была победа. К сожалению, солигорчане сумели навязать борьбу лишь во второй партии. Во всех остальных отрезках игра шла под диктовку соперников.

9 февраля «Шахтер» проведет матч дома против «Зенита».