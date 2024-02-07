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Волейбол. «Шахтёр» уступил красноярскому «Енисею» в матче Суперлиги России

07 февраля 2024 17:40
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Волейбольный клуб «Шахтер» в трех сетах уступил красноярскому «Енисею» в матче Суперлиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Шахтёр» уступил красноярскому «Енисею» в матче Суперлиги России-1

Команды – соседи в турнирной таблице. «Горняки» занимают 9 место, оппоненты – 8-е. И в среду, 7 февраля, наши парни имели возможность приблизиться к ним. Но для этого нужна была победа. К сожалению, солигорчане сумели навязать борьбу лишь во второй партии. Во всех остальных отрезках игра шла под диктовку соперников.

9 февраля «Шахтер» проведет матч дома против «Зенита».

# Волейбол

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