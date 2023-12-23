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Волейбол. «Шахтёр» и «Энергия» поборются за золото Кубка Беларуси

23 декабря 2023 18:53
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В Солигорске состоялись два полуфинальных матча в рамках «финала четырех» волейбольного Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Шахтёр» и «Энергия» поборются за золото Кубка Беларуси-1

В первом волейболисты гомельской «Энергии» нанесли поражение дружине «Борисов-БГУФК» – 3:1. Уступив в первой партии, гомельчане были сильнее в трех последующих. Во втором полуфинале солигорский «Шахтер» не оставил шансов минскому «Строителю». Победа со счетом 3:0. Таким образом, завтра, 24 декабря, за Кубок Беларуси поборются «Шахтер» и «Энергия». А в матче за третье место сыграют «Строитель» и «Борисов-БГУФК».

# Волейбол

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