Волейбол. «Шахтёр» и «Энергия» поборются за золото Кубка Беларуси

В Солигорске состоялись два полуфинальных матча в рамках «финала четырех» волейбольного Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом волейболисты гомельской «Энергии» нанесли поражение дружине «Борисов-БГУФК» – 3:1. Уступив в первой партии, гомельчане были сильнее в трех последующих. Во втором полуфинале солигорский «Шахтер» не оставил шансов минскому «Строителю». Победа со счетом 3:0. Таким образом, завтра, 24 декабря, за Кубок Беларуси поборются «Шахтер» и «Энергия». А в матче за третье место сыграют «Строитель» и «Борисов-БГУФК».