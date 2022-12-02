Прямой эфир

Волейбол. «Минчанка» всухую выиграла у «Динамо-Заречья»

02 декабря 2022 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» провела очередной поединок в российской суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда на выезде встречалась с «Динамо-Заречье» из Одинцово.  

Волейбол. «Минчанка» всухую выиграла у «Динамо-Заречья»-1

И вновь белорусские волейболистки радуют нас своей результативной игрой. «Минчанка» одержала победу над соперником с сухим счетом 3:0. Счет по партиям – 26:24, 25:22, 25:22.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска Ирина Шиманович пробилась в финал теннисного турнира в Рио-де-Жанейро
02 декабря 2022 19:27

Белоруска Ирина Шиманович пробилась в финал теннисного турнира в Рио-де-Жанейро

Хоккей. Сборная Беларуси в 1/4 уступила команде из Питера на соревнованиях в Альметьевске
02 декабря 2022 19:19

Хоккей. Сборная Беларуси в 1/4 уступила команде из Питера на соревнованиях в Альметьевске

«Будем во всеоружии». Международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова стартовал в Минске
02 декабря 2022 15:43

«Будем во всеоружии». Международный турнир по баскетболу памяти Владимира Рыженкова стартовал в Минске