Волейбол. «Минчанка» всухую выиграла у «Динамо-Заречья»

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» провела очередной поединок в российской суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда на выезде встречалась с «Динамо-Заречье» из Одинцово.

И вновь белорусские волейболистки радуют нас своей результативной игрой. «Минчанка» одержала победу над соперником с сухим счетом 3:0. Счет по партиям – 26:24, 25:22, 25:22.