Волейбол. «Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в «Финале шести» российской Суперлиги

Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» проиграли второй и последний матч группового этапа «Финала шести» российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На паркете в Казани наши девушки не совладали с московским «Динамо».
Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» проиграли второй и последний матч группового этапа «Финала шести» российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На паркете в Казани наши девушки не совладали с московским «Динамо».
По сути, навязать борьбу одной из сильнейших команд сезона удалось только в первой партии. В ее начале белоруски даже вели в счете, а ближе к концу уступали всего очко. Но все решающие розыгрыши остались за москвичками, в итоге – 21:25.
Второй сет «Минчанка» откровенно провалила, позволив соперницам уйти в двузначный отрыв – 13:25. А контроль над третьей партией «Динамо» захватило с первых же подач, не позволяя нашим девушкам приблизиться ближе, чем на два мяча. Как результат – 19:25 и 0:3 в сумме.
Таким образом, «Минчанка» занимает в своей подгруппе третье место и остается вне полуфинала турнира.