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Волейбол. «Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в «Финале шести» российской Суперлиги

31 марта 2021 20:09
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Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» проиграли второй и последний матч группового этапа «Финала шести» российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На паркете в Казани наши девушки не совладали с московским «Динамо».

Волейбол. «Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в «Финале шести» российской Суперлиги-1

По сути, навязать борьбу одной из сильнейших команд сезона удалось только в первой партии. В ее начале белоруски даже вели в счете, а ближе к концу уступали всего очко. Но все решающие розыгрыши остались за москвичками, в итоге – 21:25.

Второй сет «Минчанка» откровенно провалила, позволив соперницам уйти в двузначный отрыв – 13:25. А контроль над третьей партией «Динамо» захватило с первых же подач, не позволяя нашим девушкам приблизиться ближе, чем на два мяча. Как результат – 19:25 и 0:3 в сумме.

Волейбол. «Минчанка» проиграла московскому «Динамо» в «Финале шести» российской Суперлиги-4

Таким образом, «Минчанка» занимает в своей подгруппе третье место и остается вне полуфинала турнира.

# Волейбол # Фотофакт

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