Волейбол. Белорусы попали в символические сборные Суперлиги

От девушек в шестерку лучших номинирована Валерия Турчина. Она признана лучшей диагональной. В последнем матче горожанка набрала 27 очков в противостоянии с «Атомом-Курском» и предопределила общий успех «Минчанки» – 3:2. Давид Фиэль удостоился звания сильнейшего блокирующего. Его старания помогли «Шахтеру» взять верх над новосибирским «Локомотивом» – 3:0. Наконец, игрок «Зенита» Владислав Бабкевич стал лучшим диагональным.