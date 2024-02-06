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Волейбол. Белорусы попали в символические сборные Суперлиги

06 февраля 2024 12:35
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Сразу трое исполнителей-белорусов попали в мужскую и женскую символические сборные туров Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Белорусы попали в символические сборные Суперлиги-1

От девушек в шестерку лучших номинирована Валерия Турчина. Она признана лучшей диагональной. В последнем матче горожанка набрала 27 очков в противостоянии с «Атомом-Курском» и предопределила общий успех «Минчанки» – 3:2. Давид Фиэль удостоился звания сильнейшего блокирующего. Его старания помогли «Шахтеру» взять верх над новосибирским «Локомотивом» – 3:0. Наконец, игрок «Зенита» Владислав Бабкевич стал лучшим диагональным.

# Волейбол

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