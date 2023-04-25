Волейбол. Белоруски успешно стартовали в турнире «Финал шести» Молодежной лиги России

Сегодня, 25 апреля, в Казани волейболистки молодежной сборной Беларуси стартовали на турнире «Финал шести» Молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда встречалась с «Локомотивом» из Калининградской области. Первую партию белоруски проиграли – 24:26. Зато в трех последующих были сильней – 25:16, 25:23, 25:18. Таким образом, белорусская сборная одержала волевую победу со счетом 3:1. Завтра, 26 апреля, наша дружина проведет второй поединок. В соперниках значится «Динамо-Метар».