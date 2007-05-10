Вокруг Москвы на велосипеде. И пять раз

Триумфом белоруса Александра Кучинского завершилась накануне традиционная международная веломногодневка "Пять колец Москвы".

Наш гонщик хоть и не смог выиграть заключительный - пятый этап, но в общем зачете ему не нашлось равных. Отметим, что за 15-летнюю историю существования гонки - белорус выиграл ее впервые.

"Пять колец Москвы" - многодневка интересная и зрелищная. Практически все ее этапы, за исключением лишь одного - по Зеленоградскому кольцу, пролегают вдоль красивейших мест в самом центре российской столицы. 15 лет назад, когда президент московской федерации велоспорта предложил проект проведения 5-этапной гонки непосредственно по улицам и проспектам Златоглавой, мало кто поверил в осуществление столь грандиозного плана. Организовать многодневный тур в самых престижных и густонаселённых районах мегаполиса, с их нескончаемым транспортным потоком - дело невероятно сложное. Но уже в 1993 году эта задумка стала реальностью. С тех пор "Пять колец Москвы" - гонка традиционная и престижная, с высоким международным статусом.

За победу в нынешней московской веломногодневке с гонщиками из России, Германии, Латвии, Казахстана, Украины и Узбекистана соперничали 18 представителей Беларуси. Уже на первом этапе в 100-километровом Кремлевском кольце серьезность своих намерений обозначил Александр Кучинский, который пришёл к финишу первым. А после победы на втором отрезке дистанции гонки, который пролегал по Воробьёвым горам, белорусу впору было замахнуться и на первенство в общем зачете. Тем более что удалось Александру выиграть и самый сложный - Крылатский этап. Правда, в заключительной гонке, пролегавшей по Садовому Кольцу, белоруса среди призёров не было. Все места на подиуме достались россиянам. Кучинский финишировал в середине пелотона, но для общей победы этого оказалось вполне достаточно.

Среди результатов других белорусов отметим неплохое выступление молодого Алексея Тихонова. Он занял 12-ое место. Кстати, в ближайшие выходные у отечественных поклонников шоссейных гонок также будет возможность понаблюдать за велобаталиями - в субботу и воскресенье под Минском пройдет традиционный республиканский турнир на призы Бориса Большакова.