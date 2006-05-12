Водное поло. Первый официальный старт:

В Минске стартовала республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по водному поло. Победу в однокруговом турнире оспаривают 6 команд. Под сводами столичного Дворца водного спорта соревнуются ребята 1991 года рождения и младше. Для них - это первый официальный старт республиканского масштаба, и первая проба сил в 50-метровом бассейне.

Тем не менее, уже в следующем году мальчишкам этого возраста предстоит участие в Олимпийских днях молодежи Европы, которые пройдут в Сербии и Черногории. Так что тренеры просматривают кандидатов на поездку уже сейчас.

В столицу приехали воспитанники Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской школ, а также за победу ведут борьбу минчане. Кроме того, конкуренцию нашим юным ватерполистам составляют гости из Вильнюса.

После двух игровых дней в лидеры вышли дружины Бреста и Минска, пока идущие без потерь. Скорее всего, между ними и развернется основная борьба за победу в спартакиаде. Однако, вмешаться в этот спор могут и вильнюсские ватерполисты, которые в своей первой игре уверенно взяли верх над дружиной Гомеля - 16:5.

Соревнования завершатся в воскресенье.