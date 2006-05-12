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Водное поло. Первый официальный старт:

12 мая 2006 09:18
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В Минске стартовала республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по водному поло. Победу в однокруговом турнире оспаривают 6 команд. Под сводами столичного Дворца водного спорта соревнуются ребята 1991 года рождения и младше. Для них - это первый официальный старт республиканского масштаба, и первая проба сил в 50-метровом бассейне.
Тем не менее, уже в следующем году мальчишкам этого возраста предстоит участие в Олимпийских днях молодежи Европы, которые пройдут в Сербии и Черногории.  Так что тренеры  просматривают кандидатов на поездку уже сейчас.
В столицу приехали воспитанники Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской школ, а также за победу ведут борьбу минчане. Кроме того, конкуренцию нашим юным ватерполистам составляют гости из Вильнюса.            
После двух игровых дней в лидеры вышли   дружины Бреста и Минска, пока идущие без потерь.  Скорее всего, между ними и развернется основная борьба  за победу в спартакиаде. Однако, вмешаться в этот спор могут и вильнюсские ватерполисты, которые в своей первой игре уверенно взяли верх над дружиной Гомеля - 16:5. 
Соревнования завершатся в воскресенье.

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