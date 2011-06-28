Во втором матче подряд жодинское «Торпедо» упускает победу, ведя по ходу матча со счетом 2:0

Жодинскому «Торпедо», похоже, нужно срочно что-то делать с командной психологией. Во втором чемпионатном матче подряд «автозаводцы» упускают победу, которая фактически уже была у них в кармане. Напомним, что в прошлом, 14-м туре, подопечные Сергея Гуренко умудрились в течение шести минут растерять потом и кровью нажитое двухголевое преимущество над «Белшиной».

Аналогичным образом «бордово-черные» торпедовцы поступили и в минувшую субботу, повторив пройденное в матче 15-го тура против футбольного клуба «Минск».

А ведь начинали жодинцы снова за здравие. Не прошло и получаса со стартового свистка арбитра встречи Сергея Цинкевича, как шустрый хавбек «Торпедо» Артем Соловей уже пополнил свой бомбардирский актив голевым дублем. Причем оба раза молодому полузащитнику «автозаводцев» ассистировал Виталий Ланько, за плечами у которого не один пуд съеденного в белорусском, и не только в белорусском чемпионате, соли.

Вот он в действии тот самый сплав опыта и молодости, о котором в межсезонье не уставал повторять жодинский главком. Таким образом, уже к 23-й минуте хозяева были впереди, 2:0, благодаря вдохновенной бомбардирской песне Соловья.

И все для «Торпедо» было бы благополучно, если бы игра состояла только из одной 45-минутны. Но после антракта соперники будто поменялись ролями и настроем – теперь условия на поле диктовали уже гости из столицы, которым на 57-й минуте удалось сократить отставание. Отлично знакомый местной публике Игорь Воронков, долгое время с успехом капитанивший в «Торпедо», плотным ударом из пределов штрафной отквитал один мяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 1:2 – и гости уже воспряли духом.

А не прошло и 10 минут, как цифры на табло жодинской арены стали равными. Это торпедовец Андрей Диваков в собственной штрафной сгоряча угодил в партнера по команде Антона Рябцева. А от того мач, долго не думая, влетел прямехонько в ворота хозяев.

Изменить установившийся расклад до завершения встречи вполне могла как одна, так и другая команда, но в защите соперники в дальнейшем отработали получше, чем в нападении.

В итоге, «Торпедо» и «Минск» подписали мирное, по цифровому оформлению, конечно же, но никак не по содержанию, соглашение. Ничья – 2:2.