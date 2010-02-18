Во втором матче подгруппы «С» олимпийского хоккейного турнира шведы переиграли немцев – 2:0

Против сборной «Тре крунур» дружине Михаила Захарова предстоит выйти на лед в следующем матче. Он пройдет в ночь с пятницы на субботу.

Белорусская хоккейная сборная взяла старт на олимпийском турнире в Ванкувере накануне. В первом матче группового этапа подопечные Михаила Захарова встречались с финнами.

Скандинавская дружина по ходу матча уверенно подтвердила свой статус фаворитов. Уже в стартовой трети хоккеисты страны Суоми дваджы грамотно распорядились большинством: точными бросками отличились Йокинен и Хагман – 2:0.

В самом начале второго периода белорусы сократили отставание: первый олимпийский гол на свой счет записал Сергей Костицин. Допущенный провал, похоже, лишь раззадорил финскую сборную.

В оставшееся время скандинавы ещё трижды поразили ворота Виталия Коваля. Окончательный счет матча – 5:1.