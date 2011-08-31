Во втором матче под руководством Сергея Солодовникова гродненский «Неман» сумел добиться только ничьи

Правда, при этом гродненцы снова проявили завидную силу воли.

Гостил в минувшее воскресенье в Гродно могилевский «Днепр», как известно, сейчас отчаянно пытающийся покинуть болотистое дно турнирной таблицы чемпионата страны. Это свое стремление гости подтвердили уже на 14-й минуте, когда открыли счет.

Отдав игровую инициативу хозяевам поля, подопечные Андрея Скоробогатько грамотно довели до ума контратаку. Прострел Антона Матвеенко преобразовался во взятие ворот после неожиданной встречи мяча и кого-то из защитников «желто-зеленых». Выручить партнеров по команде голкипер «Немана» Горбунов не смог. Так что уже в дебютном матче за свою новую команду Андрей пропустил и дебютный гол. 1:0 – гости повели в счете.

За оставшееся до перерыва время шансов отличиться еще раз у «днепрян» было, пожалуй, побольше, нежели у хозяев восстановить равновесие. Счет, тем не менее, остался неизменным – 1:0 в пользу могилевчан.

Вынужденный отыгрываться «Неман» во втором тайме стал демонстрировать больше фантазии и атакующего креатива. Что, впрочем, давалось хозяевам с большим трудом.

«Днепр» оборонялся большими силами и делал это очень грамотно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако бреши в защитных порядках гостей, все же, иногда появлялись.

Тревожный звоночек для гостей прозвенел на 55-й минуте, когда Дмитрий Ковеленок из выгодной позиции угодил в стойку. И, все же, через три оборота секундной стрелки «желто-зеленые» все-таки добились своего. Коварный штрафной удар в исполнении Павла Пласконного вратарь «Днепра» Александр Ленцевич отразил, но явно не так, как желал это сделать. Вадим Демидович безжалостно воспользовался оплошностью кипера. Счет стал равным – 1:1.

Больше, к сожалению, футболисты не смогли порадовать своих поклонников голами, несмотря на то, что до окончания игрового времени оставалось еще более получаса. Все завершилось подписанием, пожалуй, вполне справедливого мира – 1:1.

Скорее всего, таким исходом противники остались недовольны, ведь в нынешнем положении команд (а гродненцы и могилевчане перед отчетной игрой находились на 11 и 12 строках соответственно) ничья – слабое утешение.