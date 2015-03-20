Во втором матче квалификации Евро-2016 сборная Беларуси по мини-футболу уступила Италии – 1:2

Новости Польши. Вечером 19 марта сборная Беларуси по мини-футболу провела свой второй матч в квалификационном раунде Евро-2016. Наша команда выступает в отборочной группе «3», игры которой принимает польский город Кросно.
Накануне в сражении с хозяевами паркета подопечные Владимира Игнатика отстояли безголевую ничью.
19 марта на их долю выпало куда более серьезное испытание – встреча с действующими чемпионами континента итальянцами. Увы, отобрать у них очки не удалось.
Наша сборная хоть и показала достойную игру, но уступила со счетом 1:2.
21 марта белорусов ожидает заключительное сражение квалификации с Финляндией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».