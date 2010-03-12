Во встрече НХЛ «Монреаль» - «Эдмонтон» отлично проявили себя белорусские форварды «Монреаля» братья Костицыны

Младший Сергей, забросивший шайбу и сделавший голевую передачу, был признан первой звездой поединка, а старший стал единственным игроком в составе обеих команд, кто сумел реализовать послематчевый буллит.
Все остальные результаты игрового дня 12 марта в НХЛ:
Торонто – Тампа-Бэй 4:3
Айлендерс – Сент-Луис 1:2
Филадельфия – Бостон 1:5
Каролина – Питтсбург 4:3
Коламбус – Атланта 2:1
Монреаль – Эдмонтон 5:4
Детройт – Миннесота 5:1
Колорадо – Флорида 3:0
Калгари – Оттава 2:0
Сан-Хосе – Нэшвилл 8:5
Отметим победу в овертайме Михаила Грабовского и его «Торонто» над хоккеистами «Тампы». Белорус поспособствовал успеху своей команды результативной передачей.