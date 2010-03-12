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Во встрече НХЛ «Монреаль» - «Эдмонтон» отлично проявили себя белорусские форварды «Монреаля» братья Костицыны

12 марта 2010 15:34
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Матч завершился победой Канадиенс в серии буллитов — 5:4,

Младший Сергей, забросивший шайбу и сделавший голевую передачу, был признан первой звездой поединка, а старший стал единственным игроком в составе обеих команд, кто сумел реализовать послематчевый буллит.

Все остальные результаты игрового дня 12 марта в НХЛ:
 Торонто – Тампа-Бэй     4:3
 Айлендерс – Сент-Луис     1:2
 Филадельфия – Бостон    1:5
 Каролина – Питтсбург    4:3
 Коламбус – Атланта    2:1
 Монреаль – Эдмонтон    5:4
 Детройт – Миннесота    5:1
 Колорадо – Флорида    3:0
 Калгари – Оттава    2:0
 Сан-Хосе – Нэшвилл    8:5

Отметим победу в овертайме Михаила Грабовского и его «Торонто» над хоккеистами «Тампы». Белорус поспособствовал успеху своей команды результативной передачей.

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