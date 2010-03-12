Во встрече НХЛ «Монреаль» - «Эдмонтон» отлично проявили себя белорусские форварды «Монреаля» братья Костицыны

Матч завершился победой Канадиенс в серии буллитов — 5:4,

Младший Сергей, забросивший шайбу и сделавший голевую передачу, был признан первой звездой поединка, а старший стал единственным игроком в составе обеих команд, кто сумел реализовать послематчевый буллит.

Все остальные результаты игрового дня 12 марта в НХЛ:

Торонто – Тампа-Бэй 4:3

Айлендерс – Сент-Луис 1:2

Филадельфия – Бостон 1:5

Каролина – Питтсбург 4:3

Коламбус – Атланта 2:1

Монреаль – Эдмонтон 5:4

Детройт – Миннесота 5:1

Колорадо – Флорида 3:0

Калгари – Оттава 2:0

Сан-Хосе – Нэшвилл 8:5

Отметим победу в овертайме Михаила Грабовского и его «Торонто» над хоккеистами «Тампы». Белорус поспособствовал успеху своей команды результативной передачей.