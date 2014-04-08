Новости Беларуси. Объекты Чемпионата мира по хоккею практически в готовности №1. Делегация Международной федерации хоккея и организация по спортивному маркетингу в последний раз провела инспекцию по Минск--Арене и Чижовка-Арене.

Представители делегации отметили, что Минск-Арена не только готова практически на 100%, но уже и не раз обкатана во время игр КХЛ. Ведь здесь созданы все условия для проведения спортивного первенства. Качественный лед, удобные раздевалки для игроков с оборудованными саунами, отведены зоны для болельщиков, организаторов, телевидения. Также будут оборудованы две площадки для флеш-интервью, где представители команд будут давать комментарии после каждого периода.

Ханнес Эдерер, заместитель генерального секретаря Международной федерации хоккея:

Очень много, что изменилось. Мы видим, что работа идет в нужном направлении. Мы видим большой прогресс в строительстве. Что касается рент, то мы и во время предыдущих визитов видели и посещали их. Минск-Арена построена достаточно давно, здесь проводятся матчи КХЛ, поэтому здесь практически не осталось вопросов, с которыми мы можем столкнуться. Мы здесь для того, чтобы проработать детали и посмотреть, как все будет функционировать.

Петр Рябухин, менеджер дирекции Чемпионата мира по хоккею 2014:

Что-то мы сделали на 100%, что-то мы сделали на 90%. Они говорят, что нужно подправить. Время еще у нас на это есть. В общем-то, в целом, они очень довольны. Конечно, очень удивлены темпами строительства.

К слову, во время Чемпионата мира по хоккею будет аккредитовано порядка 6 тысяч человек. Среди них - спортсмены, тренеры, организаторы, службы безопасности и волонтеры. У каждой группы будут свои аккредитационные карты, которые послужат пропуском на те или иные зоны спортивных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сосновский, руководитель центра аккредитации Чемпионата мира по хоккею 2014:

Разновидности назвать очень трудно. Это несколько сотен разновидностей, потому что есть службы, допустим, обеспечивающие охрану, они будут иметь мало аккредитации. Охрана может стоять на определенной точке и не более того. Будут люди, которые будут иметь универсальную аккредитацию, которая будет давать право доступа в любы зоны. Такие люди тоже будут.