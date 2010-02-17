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Во французском олимпийском доме прошло чествование Мари-Лор Брюне и Винсена Жэя

17 февраля 2010 15:49
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21-летнюю спортсменку и ее 24-летнего бойфренда связывают романтические отношения.

Пара встретилась четыре года назад во время тренировочного лагеря, и с тех пор молодые люди не расстаются.

В Ванкувере первым добился успеха Винсен, сенсационно ставший победителем в спринте. Во время пасьюта он подтвердил, что его медаль не была чистой случайностью. Теперь же Жэй счастлив, что может разделить радость со своей подругой.

Самым титулованным дуэтом в биатлоне считаются Лив-Грейт и Рафаэль Пуаре. Семейный союз норвежки и француза возник в 2000 году, а теперь прославленные спортсмены воспитывают троих детей.

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